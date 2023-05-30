Кузбасскую "Динотерру" планируют сделать крупнейшим научно-популярным фестивалем в России

Для этого на площадке объединят науку, технологии и пригласят звезд шоу-бизнеса

КЕМЕРОВО, 30 мая. /ТАСС/. Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра", который пройдет в Кемеровской области с 23 по 25 июня во второй раз, планируют сделать крупнейшим подобным мероприятием в России. Для этого на площадке объединят науку, технологии и пригласят звезд шоу-бизнеса, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса региона.

"Мы стремимся создать крупнейший научно-популярный фестиваль в стране. И поэтому сейчас ведем тщательный отбор всего самого научного и самого популярного, что есть в России. Чтобы на нашей фестивальной площадке объединились и самые харизматичные ученые, научно-исследовательские институты с увлекательными демонстрациями своей деятельности, и самые популярные и открытые к новым знаниям и впечатлениям звезды шоу-бизнеса. Мы уверены, что наука увлекательна и может объединять поколения, поэтому приглашаем на "Динотерру" семьи в полном составе. Шестаково - это дико интересно и увлекательно", - приводятся в сообщении слова организатора фестиваля, директора креативного бюро "Энгиро" Никиты Гирина.

Хедлайнерами фестиваля выступят Клава Кока, Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы", а также Мария Зайцева. Научная часть представлена международным симпозиумом, научно-познавательными экскурсиями, в том числе на месте проведения раскопок, где были найдены скелеты динозавров. Также гости смогут прослушать 32 научно-популярных лекции, а 20 исследовательских институтов расскажут участникам о своей работе.

Также все дни фестиваля будет работать музей под открытым небом "Динозавры Кузбасской земли", парк арт-объектов "Парк динозавров", а также выставочный павильон Кемеровского государственного университета "Люди и мамонты". Помимо этого, для участников откроется парк физических аттракционов и шоу-представление "Эра Динозавров" - научно-познавательное мультимедийное шоу, которое устроят 10 динозавров-роботов. Ожидается, что фестиваль посетят около 60 тыс. человек.

Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" пройдет в поселке Шестаково Чебулинского района во второй раз - в честь 125-миллионнолетия со дня рождения найденного здесь сибирского пситтакозавра. В 2022 году прошел первый фестиваль, который собрал свыше 24 тыс. человек, в 2023 году правительство РФ определило "Динотерру" одним из победителей конкурсного отбора событийных мероприятий на право получить федеральную поддержку. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.