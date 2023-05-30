На Урале издали комикс по роману "Анико из рода Ного"

Это первый опыт визуализации произведений писателей коренных малочисленных народов Севера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Графический роман по произведению единственного кочующего автора Крайнего Севера Анны Неркаги, неоднократно выдвигавшейся на соискание Нобелевской премии, "Анико из рода Ного" издан в Екатеринбурге. Это первый опыт визуализации произведений писателей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщил ТАСС представитель Ассоциации книгоиздателей России по Уралу и Сибири Сергей Симаков.

"По Неркаги вышел графический роман "Анико из рода Ного". У нас ранее не было культуры графического романа в принципе, а за последнее время подросла молодежь, воспитанная на японской культуре комиксов, и есть запрос уже на русскую литературу. Презентация книги пройдет в Москве 5 июня", - поделился Симаков, подчеркнув, что данное издание - первый опыт визуализации произведений писателей КМНС.

Он уточнил, что создание комикса позволит в большей степени популяризировать творчество Неркаги, захватив не только молодежную, но и иностранную аудиторию. В дальнейшем графический роман может быть также издан на английском, испанском, немецком, итальянском языках при заинтересованности иностранных издательств - качественные литературные переводы на эти языки уже сделаны. "Запрос на комикс поступил из-за рубежа - иностранцам тяжело при чтении воспринимать произведения коренных малочисленных народов без визуального ряда, им сложно представить быт и культуру людей тундры, которые они никогда не видели. Может, иллюстрации сподвигнут иностранных издателей к выпуску произведений Неркаги", - отметил собеседник агентства, добавив, что также для создания комикса перспективно и произведение Неркаги "Белый ягель".

Тираж графического романа "Анико из рода Ного" составляет 1 тыс. экземпляров, издание включает порядка 250 страниц. Автор иллюстраций - тюменский художник Полина Сайфуллина. "Полина специально приезжала в стойбище Анны Павловны для того, чтобы погрузиться в атмосферу жизни в тундре, не допустить всяческих ошибок. Она встречалась с Неркаги. К моменту приезда в деревню Лаборовую у нее уже были сделаны наброски, которые потом она корректировала", - поделился Симаков.

"Анико из рода Ного" была опубликована в 1976 году, в ней история девушки Анико отражает конфликт жизни привычной, традиционной для ненцев и новой, опрокидывающей старые порядки - тундра ждет своих уехавших детей, которые смогут сделать ее жизнь лучше, а они уезжают на большую землю.

Неркаги основала в Байдарацкой тундре за Полярным кругом лагерь для сирот "Земля надежды". Об этом в 2012 году режиссер-документалист Екатерина Головня сняла фильм "Неркаги". В 2014 году ее повесть "Белый ягель" экранизировал режиссер Владимир Тумаев. Эта картина получила награды на 36-м Московском международном кинофестивале, на 21-м кинофестивале в Лос-Анджелесе, фильм был показан на фестивале российского кино в Милане.