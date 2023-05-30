Школы Кировской области получили 46 новых автобусов

Закупку осуществили за счет средств федерального бюджета

КИРОВ, 30 мая. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Александр Соколов вручил ключи от 46 новых автобусов представителям сельских школ, сообщается во вторник на сайте правительства области.

"46 комфортабельных школьных автобусов отправятся в сельские школы. Губернатор Александр Соколов вручил ключи от нового транспорта водителям", - говорится в сообщении.

Автобусы закупили за счет средств федерального бюджета. 19 машин отправятся в муниципальные общеобразовательные организации, 27 - в областные. Новые автобусы оборудованы всем необходимым, включая ремни безопасности, тахографы и навигационное оборудование ГЛОНАСС.

"Сегодня мы отправляем в школы наших муниципальных образований 46 новых современных автобусов, чтобы нашим детям было безопасно добираться до места учебы. Это не первое событие, надеюсь, что и не последнее. Мы должны в течение нескольких лет полностью обновить весь школьный автотранспортный парк, чтобы обеспечить безопасность детей", - цитирует пресс-служба Соколова.

Парк школьных автобусов в Кировской области ежегодно увеличивается. За последние четыре года в Кировскую область за счет федерального бюджета поставили 192 единицы техники. В Кировской области для организации подвоза более 5 тыс. учащихся используется 262 школьных автобуса. В первом квартале 2023 года регион подал еще одну заявку на поставку 19 новых автобусов.