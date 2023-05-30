Проект представят на Восточном экономическом форуме

ТАСС, 30 мая. Правительство Амурской области обсудило возможность создания в Благовещенске межвузовского кампуса мирового уровня. Как сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства, у административного центра Приамурья есть возможность принять участие в нацпроекте, по которому в России будут строить такие объекты.

"У Благовещенска есть возможность принять участие в нацпроекте "Наука и университеты", в рамках которого будут возводить межвузовские кампусы", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, возможность участия Благовещенска в этом проекте ранее обсудили с помощником президента Максимом Орешкиным. "Кампус будет использоваться не только амурскими вузами, но и Дальневосточным отделением Российской академии наук. Защита проекта должна пройти в начале сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Если мы сможем заручиться поддержкой президента, то кампус будет включен в мастер-план Благовещенска", - цитирует пресс-служба Орлова.

Похожий кампус планируют построить и в другом дальневосточном регионе - Хабаровском крае. Как ранее сообщали в предательстве Хабаровского края, первая очередь кампуса будет построена до 2025 года, вторая - с 2027 по 2030 год.

По поручению президента России Владимира Путина до 2030 года на базе крупных вузов должны создать сеть университетских кампусов мирового уровня. Они рассматриваются как площадки для развития основополагающих технологий и научно-технического потенциала.

Минобрнауки России в мае утвердило с регионами планы создания девяти новых кампусов мирового уровня, которые позволят создать более 60 тыс. мест для подготовки кадров. Академгородки будут возведены по нацпроекту "Наука и университеты" и поспособствуют социально-экономическому и научно-технологическому развитию регионов. Кампусы, помимо Хабаровска, планируется создать в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Великом Новгороде, а также на федеральной территории Сириус.