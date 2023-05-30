Здоровье котов из Эрмитажа застраховали на год

Сотрудники музея смогут обращаться за онлайн-консультациями по более чем 25 направлениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Филиал "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленобласти застраховал здоровье котов Эрмитажа по программе "Зверье мое". Договор страхования заключили на один год, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе страховой компании.

"Коты застрахованы на год. Можно круглосуточно обращаться за телеветеринарной поддержкой и консультироваться по более чем 25 направлениям в течение года. Можно выполнять дистанционно рекомендации врача либо с посещением стационара", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники музея смогут обращаться за онлайн-консультациями в Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина.

По словам директора филиала "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленобласти Кирилла Павлова, практика показывает, что порядка 80% проблем с животными их хозяева решают с помощью дистанционных консультаций, без дальнейшего обращения в ветклинику.

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвятили серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу. На службе в музее состоят около 60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Эрмитажного кота могут отдать людям, которые докажут свои добрые намерения по отношению к животному.