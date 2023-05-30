В Липецкой области намерены увеличить штат отделения фонда "Защитники Отечества"

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, численность работников вырастет до 120 человек

ЛИПЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. В Липецкой области намерены увеличить в несколько раз штат работников открывшегося во вторник регионального отделения фонда "Защитники Отечества", призванного помогать участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, комментируя открытие отделения фонда.

"Сейчас 20 сотрудников, в перспективе штат вырастет до 120 человек, мы применили лучшие липецкие практики, помощь будет оказываться всесторонняя, забота о каждой семье - персональная", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в области появился современный центр, куда участники СВО, а также их родные и близкие могут обратиться по любым вопросам. "Юридические консультации, медико-социальная экспертиза, оформление мер поддержки, госуслуги, трудоустройство, взаимодействие с правоохранительными органами, военкоматом, военной прокуратурой - все здесь, в одном месте, быстро и удобно", - уточнил Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что формат предоставления услуг здесь полностью изменили. "Пространство организовано так, чтобы людям было максимально комфортно, здесь же работают социальные координаторы, которые на связи с семьями военнослужащих фактически круглосуточно", - заключил глава региона.