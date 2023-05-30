В Краснодаре восстановили многоквартирный дом, поврежденный при падении БПЛА

По данным мэрии города, в здании заменили окна, межкомнатные и входные двери

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Поврежденные при падении беспилотных летательных аппаратов окна, межкомнатные и входные двери заменили в многоквартирном доме в Краснодаре на Гаражной улице. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Краснодара во вторник.

"Завершили все работы в пятиэтажке на Гаражной [улице]. Где было необходимо, заменили окна, межкомнатные и входные двери. Также привели в порядок стены подъезда, цоколь. С территории вывезли весь мусор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти продолжают оказывать помощь в восстановлении поврежденного при инциденте частного дома, его жителю помогут временно переехать к родственникам.

26 мая около 04:00 в Краснодаре упали два беспилотных летательных аппарата. В результате оказалась незначительно повреждена часть кровли здания офиса МТС на Морской улице, инфраструктура не повреждена. Также в расположенной рядом пятиэтажке на Гаражной улице, 77/1, выбило около 20 окон в квартирах, повреждена кровля строящегося частного дома.