В Чувашии с 1 сентября планируют открыть два образовательных центра для обучения студентов

По словам главы региона Олега Николаева, в них будут готовить квалифицированные кадры для предприятий республики

ТАСС, 30 мая. Более 2 тыс. студентов смогут пройти обучение в новых образовательных центрах, которые откроются в Чувашии с 1 сентября. Об этом глава республики Олег Николаев сообщил во вторник в своем Telegram-канале.

"1 сентября откроем два образовательно-производственных центра в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В них будут обучать 2 075 студентов по отраслям "Топливно-энергетический комплекс" и "Машиностроение", - написал он.

По словам Николаева, это будущие квалифицированные кадры для предприятий республики. "Для самих ребят это очень важная программа: они обучаются в сокращенные сроки, приобретают навыки уже для конкретных предприятий, получают гарантию трудоустройства. Главное - обучение проходит на том же оборудовании, с которым они будут работать непосредственно на заводе", - пояснил он.

Глава республики добавил, что базовыми площадками для размещения центров станут Чебоксарский электромеханический колледж и Канашский транспортно-энергетический техникум. "Успешной реализации проекта будет способствовать заключенное соглашение с ЧРО [Чувашским региональным отделением] "Союзмаш России", - уточнил он.

Николаев также отметил, что региональное отделение Союза машиностроителей России будет сопровождать промышленные предприятия Чувашии в сфере привлечения кадров в машиностроительную отрасль и оказывать им необходимое содействие.