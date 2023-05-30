Ягельеж и уха стали одними из самых популярных блюд на гастрофестивале в Мурманске

Всего гости попробовали более 13 тыс. порций блюд арктической кухни и 7 тыс. северных напитков

МУРМАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Одними из самых популярных блюд гастрономического фестиваля "Вкус Арктики", который прошел в Мурманске в дни празднования 85-летия региона, стали рыбное рагу (суп) - заебуриха, крокеты в панировке из ягеля - ягельежи, а также уха, плов с олениной и многое другое, сообщили во вторник в комитете по туризму Заполярья.

"Среди абсолютных рекордсменов по продажам стали ломоти и кармашки с арктическими добавками, уха, блинчики и вафли, ягельеж, заебуриха, меренговый рулет с морошкой, плов с олениной, северные бургеры и лимонады", - приводятся слова председателя комитета по туризму Александра Елисеева.

За три дня фестиваля "Вкус Арктики" гости попробовали более 13 тыс. порций арктических блюд и 7 тыс. порций напитков от 17 ресторанов и кафе Мурманской области. На бесплатной дегустации раздали более 3 тыс. порций арктического сбитня и лимонада.

"За последние четыре года арктическая кухня стала полноценной туристической достопримечательностью Мурманской области наравне с северным сиянием. Лучшие шеф-повара и рестораторы представляют регион по всей России, кулинарное направление выбирают в качестве специализации многие рестораны и кафе даже за пределами региона, и практически каждый гость и местный житель региона знает блюда наших шеф-поваров, без которых не проходит ни один фестиваль или событие региона. Поэтому 85-летие Мурманской области мы отметили с арктическим вкусом" - цитирует комитет по туризму автора и руководителя проекта "Гастрономическая карта России" Екатерину Шаповалову.

В рамках фестиваля также работал выездной офис Туристского информационного центра Мурманской области. Жители и гости города смогли узнать о действующих турах и популярных направлениях в регионе. Все желающие также могли бесплатно отправить памятные открытки по всей России. Всего отправили более 10 тыс. открыток.