В Великом Новгороде внедрят систему мониторинга дорог с помощью искусственного интеллекта

По словам губернатора региона Андрея Никитина, оборудование могут установить на общественном транспорте

ТАСС, 30 мая. Архангельскую инициативу мониторинга состояния улично-дорожной сети с использованием искусственного интеллекта внедрят в Великом Новгороде. Об этом сообщил во вторник губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время подписания соглашения о сотрудничестве с Архангельской областью.

"Мои коллеги из Великого Новгорода заинтересовались вашей инициативой по мониторингу состояния улично-дорожной сети с использованием искусственного интеллекта. Это оборудование может быть установлено на общественном транспорте. Данный аппаратный комплекс позволит оперативно выявлять дефекты дорожного покрытия, дорожных знаков, надписи на стенах, остановках, а также стихийный мусор. Состояние дорог будет улучшаться, снизится аварийность. Конечно, мы попробуем это у себя, в Великом Новгороде", - сказал Никитин.

Соглашение, которое подписали главы регионов, предусматривает укрепление связей двух субъектов в экономической сфере, реализацию проектов, связанных с внедрением современных информационных технологий, развитием агропромышленного комплекса, здравоохранения, торговли. Стороны также договорились об активизации взаимодействия в образовательной, научной, культурной сферах, туризме и других отраслях.

"В 2015 году наши взаимоотношения уже были оформлены соответствующим соглашением. С учетом поправки на ресурсы, новгородский опыт нам близок" - подчеркнул Александр Цыбульский.

На совещании, которое состоялось после посещения социальных объектов, также обсуждались другие направления деятельности. В частности, представители двух субъектов активно взаимодействуют в рамках историко-культурного и туристского проекта "Серебряное ожерелье России". Новгородцы - активные участники делового форума "Порты Арктики", который ежегодно принимает Архангельск.