В Ярославской области планируют создать туристический маршрут в честь Валентины Терешковой

По данным пресс-службы правительства региона, он объединит музей "Космос" в поселке Никульское и Культурно-просветительский центр имени Терешковой

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Туристический маршрут, посвященный первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, появится в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

"Новый туристический маршрут, который объединит Культурно-просветительский центр имени Валентины Терешковой и музей "Космос" в поселке Никульское, разработают для удобства жителей и гостей Ярославля. Посетить экспозиции можно будет по единому билету на брендированном "космическом" автобусе", - говорится в сообщении.

В июне 2022 года произошел пожар в деревянной пристройке музея "Космос" - реконструированной избе, где разместили экспонаты, рассказывающие о быте семьи Терешковых. Изба сильно пострадала, в соседнем здании музея требовалось провести косметический ремонт.

После ремонта в обновленных залах в основном здании музея разместится экспозиция "На Марсе классно", сейчас идет монтаж выставочного, мультимедийного оборудования и освещения. В восстановленной избе также откроется новая экспозиция.

"Не вызывает сомнений, что обновленный комплекс станет новой точкой притяжения для гостей региона. На территории появились тематический парк, музейная экспозиция фантастического качества, для безопасности объектов теперь используются современные системы. Дополним проект эффектной подсветкой и думаем над обновлением местного Дома культуры в "космическом" стиле", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Праздничные мероприятия в честь 60-летия полета Терешковой в космос пройдут в Ярославле 17 июня. Музей "Космос" откроют для посетителей 18 июня, в поселке Никульское проведут музейный праздник "Космический пикник".

О музее

Музей "Космос" расположен в Тутаевском районе, где в 1937 году родилась Терешкова. Он является филиалом Ярославского музея-заповедника. Экспозицию музея обновили в 2018 году, к 55-летию полета первой женщины-космонавта. Музейный комплекс включает в себя три выставочных зала, зал-фойе и деревенский дом.