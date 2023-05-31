В Хабаровском крае в ближайшие три года планируют обновить пять детских лагерей

К началу летнего сезона в лагерях построили четыре современных благоустроенных корпуса

ХАБАРОВСК, 31 мая. /ТАСС/. Ремонты и строительство новых корпусов в Хабаровском крае планируют провести в пяти детских оздоровительных лагерях в ближайшие три года. Об этом сообщила ТАСС в среду заведующая сектором координации отдыха и оздоровления детей министерства образования и науки Хабаровского края Галина Зубакина.

"[Планируется] участие в федеральной программе модернизации в 2023-2025 годах по направлениям создания новых корпусов, капитального ремонта и реновации по пяти лагерям", - сказала Зубакина, уточнив, что речь идет о капитальном ремонте и строительстве новых корпусов в дружине "Созвездие", в лагерях "Олимп", "Орбита", "Западный", "Буревестник".

В этом году край получил 79 млн рублей на модернизацию материально-технической базы детских центров. К началу летнего сезона в лагерях построили четыре современных благоустроенных корпуса. Монтаж корпусов на 52 места завершили, уточнила Зубакина. В частности, новые корпуса появились в дружине Бонивура и в Доме молодежи в районе имени Лазо и в Комсомольском районе. Со стороны региона обеспечили поставку оборудования корпусов, также провели работы по благоустройству, подключению к инженерным сетям.

В крае также планируется строительство Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления круглогодичного действия для детей в возрасте от 7 до 17 лет. Он станет образовательной площадкой для реализации программ дополнительного образования, проведения региональных, межрегиональных, федеральных, международных профильных смен и мероприятий для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В год в центре смогут заниматься 4,2 тыс. детей.

Летняя оздоровительная кампания в Хабаровском крае началась с 29 мая. К работе приступили 286 лагерей с дневным пребыванием, уточнила собеседница агентства. Загородные центры начнут работу с 1 по 15 июня. В этом году детей в общей сложности примут 422 лагеря, это на 7 больше, чем годом ранее. "Работать будут 17 загородных центров с охватом более 13 тыс. детей за лето. И еще загородный лагерь на базе Николаевского-на-Амуре промышленно-гуманитарного техникума", - добавила Зубакина.

Также дети отдохнут в краевом палаточном лагере в селе Сикачи-Алян, а также в лагерях с дневным пребыванием и в лагерях труда и отдыха. Организованными формами отдыха будут охвачены свыше 80% от общего числа школьников, это порядка 120 тыс. детей, уточнила представитель министерства.