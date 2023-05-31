В Сахалинской области летняя оздоровительная кампания охватит 95% школьников

На организацию отдыха и оздоровления детей в регионе планируют направить почти 865 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Почти 60 тыс. школьников Сахалина и Курил - 95% всех детей региона школьного возраста - этим летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости на каникулах планируется охватить 59 296 ребят - это 95% от всех сахалинцев и курильчан школьного возраста. На островах работают четыре загородных оздоровительных лагеря ("Юбилейный", "Лесное озеро", "Чайка", "Восток"). Также школьники смогут отдохнуть в трех палаточных лагерях, 112 профильных лагерях, 188 лагерях дневного пребывания, 48 лагерях труда и отдыха", - рассказали в правительстве региона.

С наступлением сезона, 1 июня, на островах заработают 355 детских лагерей. Будут организованы профильные смены и смены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 600 талантливых школьников, проявивших себя в учебе, творчестве или спорте, предусмотрен отдых во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке, первая делегация из 160 человек 29 мая уже отправилась в Приморье. В этом году планируется организовать также отдых для детей из Шахтерска Донецкой Народной Республики. Ожидается, что в лагерях на юге России побывают 750 человек.

Вопрос готовности Сахалинской области к летней оздоровительной кампании поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства. "Особое внимание нужно уделить детям из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для них летний отдых будет бесплатным. Остальным семьям мы компенсируем большую часть стоимости путевки", - приводит пресс-служба слова главы региона.

На организацию отдыха и оздоровления детей в этом году в Сахалинской области запланировано направить почти 865 млн рублей - на 50 млн больше, чем годом ранее. Родителям возвращается 85% от средней стоимости путевки, утвержденной в регионе. В 2023 году за одного ребенка можно будет возместить от 48 тыс. до 60 тыс. рублей. Семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, возмещение составляет 100% от средней стоимости путевки.