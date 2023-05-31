Космонавт Анна Кикина и скрипач Вадим Репин стали почетными жителями Новосибирска

Соответствующее решение принято тайным голосованием депутатами на сессии горсовета

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Первая из программы перекрестных полетов между НАСА и Роскосмосом космонавт Анна Кикина и скрипач-виртуоз, номинант премии "Грэмми" Вадим Репин вошли в число уроженцев Новосибирска, получивших звание "Почетный житель города". Соответствующее решение принято тайным голосованием депутатами на сессии горсовета Новосибирска.

"Озвучиваю вам решение комиссии в количестве 10 человек. По списку: Кикина Анна Юрьевна - космонавт-испытатель группы космонавтов научно-исследовательского центра им. Ю. А. Гагарина, Репин Вадим Викторович, президент фонда поддержки Транссибирского арт-фестиваля, он сегодня звезда мирового уровня", - сообщил на сессии мэр города Анатолий Локоть.

Также в число тех, кому присвоено звание, вошли директор одной из новосибирских гимназий, заслуженный учитель России Виктор Касьяненко, баскетболистка и общественница Ирина Минх, фехтовальщик и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, заслуженный энергетик России Виталий Томилов, председатель Контрольно-счетной палаты Новосибирска Геннадий Шилохвостов, руководитель киностудии, режиссер-документалист Владимир Эйснер, директор Новосибирского приборостроительного завода имени Ленина Борис Галущак, один из основоположников отечественной космонавтики Юрий Кондратюк.

Впервые звание "Почетный житель Новосибирска (Новониколаевска)" было присвоено в 1910 году. За 113 лет почетного звания были удостоены 42 жителя города, сегодня в Новосибирске проживают 11 человек, которые носят это звание. В последний раз почетных жителей в Новосибирске выбирали 5 лет назад.