"Когда действовать, если не сейчас". Как вынужденное хобби превратилось в Академию шитья

"Очень хотелось помочь женщинам получать профессию швеи". Дарья говорила это со сцены, когда защищала проект на конкурсе для самозанятых, организованном центром "Мой бизнес" в Новосибирской области. В тот момент она с трудом верила, что осилит реализацию такой масштабной идеи. "Но проект занял второе место, и я подумала: когда действовать, если не сейчас?" Так девушка с фамилией Богиня, начав с маминой швейной машинки, благодаря соцконтракту открыла мастерскую, а затем Сибирскую швейную академию

Самоизоляция как мотивация

Сибирская швейная академия, открывшаяся в феврале 2023 года, находится в самом центре Новосибирска, на 19-м этаже крупного бизнес-центра. Глядя из просторной, залитой светом студии на реку Обь, купола часовен и крыши Новосибирска, трудно поверить, что еще два года назад Дарья начинала свой швейный путь с уголка в однокомнатной квартире, старой маминой швейной машинки и метода проб и ошибок.

Шить она никогда не училась, работала визажистом и мастером причесок в небольшом арендованном кабинете. Пандемия коронавируса внесла изменения в упорядоченную жизнь девушки, клиенты "осели" дома, арендатор отказался продлить аренду. Оказавшись в вынужденной самоизоляции, Дарья решила вспомнить детский опыт — в школе на уроках труда ей нравилось шить фартуки и полотенца, а так как походы по магазинам стали затруднительны, она решила сшить к лету сарафан.

"Начала шить, и так как времени было много свободного, я стала фотографировать изделия, первый сарафан сфотографировала, выкладывала в соцсети — где еще сидели люди, когда всех закрыли на карантин?" — смеется Дарья.

Ее изделия вызвали бурную реакцию подписчиков — коллег, бывших одногруппников и одноклассников, стали поступать первые предложения сшить вещи на заказ от друзей. Днем Дарья шила вещи на заказ, вечером укладывала сынишку спать, а ночью фотографировала изделия, монтировала видео и выкладывала в соцсети. "Я была очень погружена в процесс, все было не через "надо", а через "хочу", я подумала: почему я не начала заниматься этим раньше?"

Уже через три месяца Дарья оформила самозанятость и стала искать возможности для расширения. "Я поняла, что дома я уже не помещаюсь — в однокомнатной квартире стоял один стол, на нем две машинки (вторую я купила сама), но как начать с нуля и что-то арендовать, я не понимала. Я стала изучать, какие есть возможности на уровне государства, узнала про социальный контракт, о том, что действительно его можно получить", — рассказывает она.

© Елена Сычева/ ТАСС

По программе социального контракта соцзащита оказывает адресную помощь жителям региона, в том числе в открытии собственного бизнеса. В центре "Мой бизнес" Дарья прошла обучение на курсе "Азбука предпринимательства", где научилась писать бизнес-план и продумала концепцию нового дела. Соцзащита заявку одобрила. Благодаря средствам соцконтракта Дарья арендовала помещение, купила две промышленные швейные машинки, парогенератор. "Обновила свой швейный парк, — рассказывает Дарья. — Помещение было 10 кв. м, я помню, как пыталась расставить мебель, чтобы было удобно, но тогда это казалось чем-то нереальным — очень просторно".

Желающие учиться

"Действительно, тогда скачок у меня произошел, я начала промышленным оборудованием пользоваться. Это другие мощности, другая скорость, другое качество работы. А вокруг запросы не утихали: Даша, научи меня".

Люди захотели учиться у Дарьи практически сразу — их вдохновляла история девушки, которая научилась шить сама и создает такие красивые и качественные вещи. Но она сама не считала себя вправе учить других, не имея официального подтверждения своих компетенций. Первую группу учеников по шитью и моделированию из трикотажа она набрала после того, как прошла обучение и получила свидетельство о повышении квалификации по профессии "дизайнер одежды".

"Пришли женщины разные — кто-то работал в найме, кто-то из декрета и хотел чего-то нового, абсолютно разных возрастов, и они были все "с нуля". За пять недель они отшили трикотажные изделия — у кого-то костюм, у кого-то футболки в гардероб, их результаты настолько вдохновили меня, когда я увидела, что за пять недель я научила их шить и у них получается. Их отзывы, их благодарность, что они довольны, они тоже прикоснулись к этому творчеству, почувствовали вдохновение. Одна девушка начала еще больше углубляться в это дело, кто-то купил оборудование. И у меня встал вопрос, как я могу это делать не только в своей мастерской?" — рассказывает она.

© Елена Сычева/ ТАСС

Тогда у Дарьи появился партнер — Инна, маркетолог по профессии, вместе девушки запустили четырехнедельный онлайн-практикум "Шьем из трикотажа".

"Чтобы обучение было эффективным, должны быть очень маленькие группы — там получается больше времени уделить каждой ученице. С этого мы начали и с этим продолжаем идти, потому что в этом мы видим результат", — говорит Дарья.

Творчество на благо себе и экономике

Со временем и небольшая мастерская Дарьи перестала вмещать количество желающих научиться шить, в центре "Мой бизнес" девушкам предложили принять участие в конкурсе "Самозанятость. Открытие года". В финале конкурса Дарья представляла проект Сибирской швейной академии. Стоя на сцене, девушка рассказывала о том, что рынок легкой промышленности в регионе необходимо вывести на новый уровень. Производствам не хватает квалифицированных швей, а колледж легкой промышленности выпускает только 35 специалистов в год. Необходимо создание профессионального сообщества, сообща развивающего и образовательные, и экономические составляющие этой отрасли. На конкурсе проект Дарьи занял второе место — ей предоставили право размещать рекламу на цифровых экранах города.

"Мы понимали, что нужно и образовательную сферу улучшать, нужно объединять производства, магазины тканей, поставщиков, чтобы это все было совместно и сильнее", — рассказывает Дарья.

Основная цель открытия Сибирской швейной академии — развитие образовательного направления по швейному делу. "Швея, портной, закройщик — то, чего не хватает на рынке, то, на что есть спрос. Количество вакансий не соответствует количеству кадров".

Если есть профессиональное сообщество, налажена коммуникация между разными сферами одного дела, процессы идут быстрее. "Производства знают, где искать кадры, производители знают, к каким поставщикам обратиться за какими тканями, девушки, которые хотят получить профессию, знают, куда обратиться. Когда каждый работает сам по себе и нет коммуникации, нет объединения, это очень сложно", — говорит Дарья о своих планах. Она верит, что Сибирская швейная академия "наберется узнаваемости" и сможет стать центром, который объединит вокруг себя всех профессионалов швейного дела в регионе.

© Елена Сычева/ ТАСС

Сейчас девушки получают лицензии на разработанные ими образовательные программы. Это позволит академии выдавать дипломы государственного образца о дополнительном и профессиональном образовании, а также сотрудничать с центрами занятости, соцзащитой — структурами, которые смогут направлять в академию желающих получить профессию. Сейчас академия по итогам прохождения обучения выдает сертификат внутреннего образца.

Дарья отметила, что начинающим предпринимателям государство дает хорошие возможности как на старте бизнеса, так и при его развитии. "Человек должен быть к этому готов, нужно все это изучить. Да, действительно, когда у меня была потребность открыть мастерскую, я узнала о соцконтракте, я прошла обучение, но не все мои коллеги доходят до этапа элементарного написания бизнес-плана. Конечно, если задаться целью, то можно узнать и о мерах господдержки, о поддержке предпринимательства, я с этого начала, это была отправная точка. А конкурс самозанятых принес не только узнаваемость и заявление на большую аудиторию о своих планах, но и внутреннее принятие своих достижений. Такие мероприятия очень важны. Поддержка со стороны государства нужна молодым предпринимателям".

Помимо образовательной деятельности в Сибирской швейной академии предусмотрено направление для тех, кто уже умеет шить, но не имеет современного промышленного оборудования. По абонементам все желающие смогут посещать швейный коворкинг.

От творческих планов Дарья тоже не отказывается. Она по-прежнему принимает заказы на индивидуальный или корпоративный пошив и брендирование изделий. В будущем она планирует создать линейки одежды под собственным брендом, пока в академии представлены первые небольшие партии изделий.

Ежедневно девушки получают благодарные отзывы своих учениц, которые делятся успехами и после окончания обучения. Дарья говорит, что в швейном деле очень важно иметь круг единомышленников, который и формируется в академии. Даже те, кто планирует превратить новое хобби в профессию, не чувствуют конкуренции, а поддерживают и вдохновляют друг друга.

"Они друг другу не конкуренты. У каждой из мастериц будет уникальный продукт и клиенты будут разные. Для женщин творческих очень важно окружение. Чем чаще и больше ты будешь окружен единомышленниками, тем быстрее будет идти развитие. Они делятся, поддерживают друг друга. Я рада, что мы создаем это окружение", — сказала Дарья.

Теперь Дарья мечтает создать в Новосибирске профессиональное сообщество и вывести на новый уровень сферу легкой промышленности в регионе. Многие принимают ее фамилию за творческий псевдоним, и девушка считает, что такая творческая и вдохновляющая фамилия ей очень подходит.

Елена Сычева