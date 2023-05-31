В Кургане пройдет международная православная ярмарка

Она приурочена к 410-летию воцарения Романовых

ТАСС, 31 мая. Международная православная Троицкая ярмарка пройдет в Кургане с 3 по 9 июня к 410-летию воцарения Романовых. Здесь, в частности, представят экспозицию о достижениях страны в период правления членов династии, сообщается в группе Курганской епархии во "ВКонтакте".

"В Кургане с 3 по 9 июня пройдет X православная Троицкая ярмарка. <…> В этом году посвящена 410-летию воцарения Дома Романовых на Российском престоле. Из Екатеринбурга будет привезена экспозиция, рассказывающая о достижениях Отечества в период правления выдающихся Романовых", - говорится в сообщении.

Участники ярмарки также увидят икону святого Георгия Победоносца с частицей мощей и список иконы-памятника "В память 300-летия царствования Дома Романовых", первообраз которой создавался с согласия и при личном участии Николая II. В 2023 году в честь 410-летия воцарения Дома Романовых на Российском престоле был создан список с иконы-памятника. Кроме того, пройдут выступления казачьих и других творческих коллективов, мастер-класс резьбы по дереву и многое другое.

"В Троицкой ярмарке участвуют крупные храмы и монастыри Русской православной церкви, на их стендах можно не только познакомиться с историей и современной жизнью представленных святых мест, но и приобрести продукцию, в них изготовляемую. Здесь также можно купить духовную и нравственную литературу, религиозные подарки, сувениры", - рассказали в епархии.