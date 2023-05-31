В Западной Сибири ожидается аномальная жара

Воздух прогреется до 37 градусов

ТАСС, 31 мая. Аномально жаркая погода с температурой воздуха до +37 градусов ожидается в первые дни июня в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, сообщают региональные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.

"Штормовое предупреждение: в Алтайском крае в период с 1 по 7 июня 2023 года ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, местами сильная жара +35 градусов и выше", - говорится в сообщении Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Штормовое предупреждение объявлено и в Томской области - здесь температура воздуха днем составит до +33 градусов. В Новосибирской области, по данным Западно-Сибирского УГМС, прогнозируется жара до +37 градусов, в Кемеровской области - до +36. В Омской области, сообщил Обь-Иртышский УГМС, также днем будет до +36 градусов. Во всех этих регионах сохраняется чрезвычайная и местами высокая пожароопасность.