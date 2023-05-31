На фестивале "Коляда-Plays" представят спектакль, посвященный Шигирскому идолу

Всего в программе порядка 30 спектаклей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Спектакль, посвященный Шигирскому идолу - самой древней деревянной скульптуре в мире, по версии ученых, будет представлен на Международном фестивале "Коляда-Plays" в Екатеринбурге 24 июня. Об этом сообщается в группе Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера, где хранится оригинал артефакта, во "ВКонтакте".

"Спектакль о Шигирском идоле покажут на Международном театральном фестивале современной драматургии "Коляда-Plays". Фестиваль пройдет с 20 по 30 июня в Екатеринбурге. <…> В программу 24 июня включен показ эскиза спектакля "Идол" и "Ушко" по пьесам Евгения Перминова. В пьесе "Идол", по словам автора, главный герой - Шигирский идол", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в программе порядка 30 спектаклей.

Ранее The New York Times сообщил, что обнаруженный в 1890 году на Урале Шигирский идол якобы оказался старше на 500 лет, чем ранее предполагали ученые, то есть ему около 12 тыс. лет. По данным издания, к такому выводу пришел руководитель исследовательского отдела департамента культурного наследия Нижней Саксонии в Германии Томас Тербергер, который совместно с группой российских и немецких ученых в 2014 году протестировал незагрязненные образцы из ядра идола. Главный научный сотрудник отдела древней истории народов Урала Музея истории и археологии Урала СОКМ Светлана Савченко сообщила ТАСС, что наиболее вероятный возраст Шигирского идола составляет 11-11,5 тыс. лет. Версия о 12,5 тыс. лет в совокупности с другими данными была признана маловероятной.

Шигирский идол - резная скульптура высотой 5,3 м - был обнаружен более 130 лет назад в окрестностях города Невьянска при разработке Шигирского торфяника. Владелец земли, граф Алексей Александрович Стенбок-Фермора, передал идола Уральскому обществу любителей естествознания (ныне - Свердловский краеведческий музей). В последовавших за революцией беспорядках нижняя часть идола оказалась утрачена при неизвестных обстоятельствах, и сейчас его высота составляет 3,4 м. Идол, кроме головы с четко различимыми чертами лица, имеет еще семь "личин" - областей на теле, где изображено то или иное животное или объект. В настоящее время деревянная скульптура хранится в Свердловском краеведческом музее в Екатеринбурге.

"Коляда-Plays" проходит в Екатеринбурге с 1994 года при поддержке Министерства культуры Свердловской области.