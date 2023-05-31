В Самару 1 июня доставят ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

Поклониться святыне можно будет в Софийском соборе

САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы прибудет в Самару, Сызрань и Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"В Самарскую область прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Ковчег провезут по трем городам региона - Сызрань, Самара, Тольятти", - говорится в сообщении правительства.

В Самаре поклониться святыне можно будет в Софийском соборе 1 июня с 17:00 до 20:00, 2 и 3 июня - с 08:00 до 20:00, 4 июня - с 08:00 до 17:00. Молебны перед святыней будут служиться по окончании божественной литургии, в 12:00 и 15:00 и по окончании вечерней службы.

В Сызрани ковчег будет находиться в Казанском федеральном соборе с 08:00 31 мая до 12:00 1 июня, в Тольятти - в Преображенском кафедральном соборе с 08:30 5 июня до 17:00 6 июня.

Пояс Пресвятой Богородицы - христианская реликвия, принадлежавшая по преданию Пресвятой Деве. В 2011 году часть пояса Богородицы, хранящаяся в Ватопедском монастыре, была привезена в Россию. Святыня посетила 14 городов, включая Самару, ей поклонились более трех миллионов паломников. Она была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург к 200-летию Казанского кафедрального собора.