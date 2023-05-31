В Ярославле и Новгороде планируют открыть кампусы "Школа-21" в 2023 году

Проект дает возможность бесплатно получить востребованную профессию в IT-сфере

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Кампусы по подготовке ИТ-специалистов "Школа-21" планируют открыть в Ярославле и Великом Новгороде в 2023 году. Об этом говорится в сопроводительной презентации директора Центра академических партнерств Сбербанка Андрея Очеретного.

"Открытие кампусов в 2023 году - Великий Новгород, Ярославль", - говорится в презентации, представленной на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Отмечается, что проект дает возможность бесплатно получить востребованную профессию в IT-сфере. Кампусы уже открыты в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. В программе приняли участие более 4,1 тыс. человек.

Также в этом году планируется увеличить количество обучающихся с 1,2 тыс. до 2 тыс. в "Летней цифровой школе" для повышения квалификаций преподавателей. Кроме того, планируется увеличить количество треков подготовки с шести до девяти.

Поступление в "Школу-21" не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте - это первый опыт программирования. В основе методики обучения - метод, где участники выступают в роли учителя и ученика. Она дает возможность участникам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT.

О форуме

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Организатором конференции является компания "ОМГ". Стратегическим партнером выступают госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком". Мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области.