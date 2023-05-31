В Перми состоится авиационное шоу "Крылья Пармы", приуроченное к 300-летию города

Мероприятие состоится в аэропорту Фролово

ПЕРМЬ, 31 мая. /ТАСС/. Авиашоу "Крылья Пармы" с участием авиационной группы высшего пилотажа "Русь" пройдет в Перми 8 июля на территории аэропорта Фролово. Мероприятие состоится в рамках фестиваля "Оружие Победы" и будет приурочено к празднованию 300-летия столицы Прикамья, сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов в ходе заседания правительства региона.

"8 июля состоится авиашоу "Крылья Пармы". В настоящее время пилотажная группа "Русь" свое участие подтвердила. Локация для зрителей будет в аэропорту Фролово", - сказал Чибисов.

Пилотажная группа "Русь" - старейшая авиационная группа высшего пилотажа в России. Эскадрилья сформировалась в 1987 году, на базе Вяземского учебного авиационного Центра. Пилоты группы - единственные в России летчики, выступающие на самолетах Л-39 "Альбатрос" - реактивных штурмовиках, которые используются в российских ВВС в качестве учебно-тренировочных. Ассы эскадрильи выполняют сложнейшие фигуры высшего пилотажа, а изюминкой группы является цветовое сопровождение каждого авиашоу с помощью цветного дыма.

Фестиваль "Оружие Победы" - одно из флагманских событий 300-летия Перми. Накануне Дня города (12 июня) выставки военной техники в рамках фестиваля откроются на двух городских площадках. В социокультурном пространстве "Завод Шпагина" будет представлено порядка 400 экспонатов: гаубицы, пушки, минометы, станки, элементы бронепоездов - как оригиналы, так и копии. Вторая выставка будет организована в Музее пермской артиллерии, в нее войдут 48 экспонатов. Посетители выставок также смогут увидеть различное оборудование, документы, плакаты, военную и гражданскую продукцию промпредприятий Прикамья, а также познакомиться с историями заводчан, сыгравших ключевую роль в становлении пермской промышленности. Завершится фестиваль, посвященный людям труда и достижениям пермских промышленников, в октябре.

10 июня фестиваль откроется большим концертом "Вера в Победу", организованным совместно с Пермской епархией. 12 июня на городской эспланаде откроется памятная звезда конструктору Пермского порохового завода Давиду Гальперину, а 22 июня, в День памяти и скорби, в цехе "Завода Шпагина" дадут одноактный балет на первую часть "Ленинградской симфонии" Дмитрия Шостаковича, созданной в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде. Также 2 июля, в день присвоения Перми указом президента России звания "Город трудовой доблести", пройдет открытие памятной стелы на отреставрированной Площади трех столетий у Речного вокзала, а на городской эспланаде в этот день состоится большой концерт с участием группы "Любэ".

О юбилее

В этом году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 мероприятий в самых разных направлениях. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.