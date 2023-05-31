Объем грантов на молодежные проекты в Нижегородской области вырос за год почти вдвое

По этому показателю область занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Молодежные проекты из Нижегородской области по итогам 2022 года получили 106 млн рублей грантовой поддержки, в 2021 году этот показатель составлял 60 млн рублей. Увеличение почти в два раза связано с работой молодежного центра "Высота", где инициаторам проектов оказывается помощь в оформлении необходимых документов, сообщил на ЦИПР-2023 директор ресурсного центра для творческой молодежи "Высота" Сурен Еремян.

"Подразделение [молодежного центра "Высота"] помогает молодым людям правильно отбирать и прописывать заявки на получение грантов. Оказывается, что это большая проблема, молодые люди не рискуют или не умеют заполнять эти заявки. За прошлый год Нижегородская область получила больше 106 млн рублей грантов", - сказал он.

Еремян отметил, что по этому показателю Нижегородская область занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

Позже он уточнил ТАСС, что по итогам 2021 года проекты из Нижегородской области получили 60 млн рублей грантовой поддержки. "У нас есть выезды по всему региону, по всем муниципалитетам. Специалисты центра вместе с ними заполняют, при этом у нас есть принцип, что ребята сами заполняют заявки, а мы объясняем, как это делать, проверяем. Основная цель - научить", - добавил директор центра.

В январе 2021 года в Нижнем Новгороде открыли первый ресурсный центр для творческой молодежи, состоящий из нескольких проектных офисов. В разработке концепции центра приняли участие более 1,5 тыс. молодых нижегородцев.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций, выступающих площадкой для диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". В 2022 году в конференции приняли участие около 6 тыс. человек из 1,5 тыс. компаний и 73 субъектов России.