В Свердловской области на фестивале "День семьи" ожидаются до 10 тыс. гостей

Для детей будет организован "конфетный дождь"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Свердловский аэродром Логиново проведет семейный фестиваль "День семьи", ожидается до 10 тыс. гостей. Для детей будет организован "конфетный дождь" - с неба запустят 60 кг конфет, сообщила председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области, автор проекта "День семьи на аэродроме Логиново" Вероника Пиджакова.

"Формат "Дня семьи" у нас проходит второй раз, <...> для малышей будет "конфетный дождь" - это исключительно безопасная история. <...> Конфетки маленькие, их 60 кг, к каждой конфетке привязана ленточка-парашютик. Совершает выброску конфет чемпион мира по парашютному спорту Александр Кысков, выгрузка конфет идет постепенная. <...> В прошлом году у нас было порядка 7 тыс. человек, в этом мы принимаем не более 10 тыс. человек на фестивале", - сказала Пиджакова на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Также в "День семьи" на аэродроме пройдет выступление Свердловской филармонии, состоится пикник у взлетной полосы, действующие пилоты проведут два "Часа неба на земле", когда все желающие смогут осмотреть самолеты и пообщаться с теми, кто ими управляет. Состоится шоу авиамоделистов: большие авиамодели с размахом до 5 м, взлетным весом до 15 кг и двигателями, не уступающие объемом и мощностью скутерам; гоночные авиамодели, развивающие скорость до 300 км/ч и пилотажные самолеты, которые могут висеть на месте.

"День семьи" пройдет 3 июня на аэродроме Логиново. В программе - бесплатные экскурсии на самолетный перрон, шоу парашютистов с дождем из конфет, авиа- и мотошоу, музыкальная программа.