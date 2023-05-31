В Севастополе представили архивные фото знаковых мест Херсонеса

Кадры представлены в мультимедийном формате

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Архивные фотографии, рассказывающие об истории Севастополя со времен падения Херсонеса, можно увидеть на выставке, открывшейся к 240-летнему юбилею со дня основания Севастополя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе музея-заповедника.

"Мы очень рады, что в преддверии Дня города открываем выставку, рассказывающую о Херсонесе Таврическом - сакральном и духовном центре России. Приглашаем всех увидеть историю города двух тысячелетий, увидеть "место, где все начиналось" в прошлом, настоящем и будущем", - приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника Елены Морозовой.

На выставке "Херсонес. Ахтиар. Севастополь: от падения Херсонеса до основания Севастополя", созданной фондом "Моя история" совместно с музеем-заповедником "Херсонес Таврический", посетители увидят архивные фотографии знаковых мест Херсонеса. Кадры представлены в мультимедийном формате - это своеобразный коллаж из старых черно-белых фотографий и современных цветных. Такой формат позволяет "заглянуть за кулисы" строительства нового историко-археологического парка "Херсонес Таврический", реализация которого получила поддержку президента РФ Владимира Путина.

"Экспозиция под открытым небом проведет зрителей сквозь века - расскажет об удивительной летописи русской колыбели православия: от греческих колоний до наших дней, и даже позволит заглянуть на несколько лет вперед", - приводятся в сообщении слова директора Фонда гуманитарных наук "Моя история" Ивана Есина. Ознакомиться с выставкой жители и гости Севастополя смогут на центральной аллее музея-заповедника "Херсонес Таврический", а также на Приморском бульваре до 25 июня.

История проекта

Инициатива создания духовно-просветительского центра вблизи древнего Херсонеса была впервые высказана Путиным в ходе посещения музея-заповедника "Херсонес Таврический" в 2015 году. Управляющей организацией, занимающейся созданием парка, определена некоммерческая организация "Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история".

На земельном участке площадью 86,5 га в 2021 году были начаты масштабные археологические работы, в ходе которых обнаружилось около 3,5 млн археологических находок. Многие из них будут выставлены в музейных пространствах нового комплекса. В марте 2023 года были представлены итоги первого этапа создания историко-археологического парка "Херсонес Таврический" - детский художественно-эстетический центр и филиал "Артека" - школа "Корсунь", построенные за рекордные 363 дня.

Херсонес - один из древнейших городов на территории современной России, уникальный памятник античной эпохи, единственный в мире византийский город, сохранившийся в виде, не затронутом последующими застройками. На протяжении более двух тысяч лет город являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья. Крещение князя Владимира в Херсонесе предопределило общую культурную, духовную, цивилизационную основу народов исторической Руси.