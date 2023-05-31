Число участников телемедицинского мониторинга в Татарстане достигло 1 тыс. человек

Федеральный проект "Персональные медицинские помощники" реализуется в пилотном режиме в восьми российских регионах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Количество пациентов в республике Татарстан, использующих телемедицинские устройства для передачи данных о здоровье врачам в рамках федерального проекта "Персональные медицинские помощники", увеличилось до 1 тыс. человек. Об этом на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) сообщил ТАСС заместитель руководителя лаборатории персональных медицинских помощников Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Петр Кшнякин.

"Вместе с другими участниками реализации федерального проекта мы нарастили в Татарстане количество подключенных приборов, а именно тонометров, до 1 000 единиц. Мы также начали мониторинг новых пациентов с использованием разработанной в СамГМУ платформы дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента Health check-up" - сказал Кшнякин.

Федеральный проект "Персональные медицинские помощники" реализуется в 2023-2024 годов Минздравом РФ в пилотном режиме в восьми российских регионах: на территории Республики Татарстан, Иркутской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Самарской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Он предполагает ведение мониторинга состояния здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников.

"Данные с приборов попадают на специальную платформу ПМП, откуда они перенаправляются в информационную систему региона, а затем - на платформу Health check-up. С ее помощью сотрудники специально созданного центра дистанционной медицины СамГМУ осуществляют мониторинг пациентов", - добавил представитель центра.

В апреле Минздрав утвердил порядок выдачи пациентам таких диагностических приборов. Центр компетенций НТИ на базе СамГМУ выступает разработчиком информационной системы дистанционного наблюдения Health Check-up, на которую попадают данные с тонометров. Команда также создает собственные медицинские приборы с функцией беспроводной связи.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации Ростех и Росатом, "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС - генеральное информационное агентство конференции.

ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций, выступающих площадкой для диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". В 2022 году в конференции приняли участие около 6 тыс. человек из 1,5 тыс. компаний и 73 субъектов России.