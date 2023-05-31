На музыкальном фестивале в Ельце прозвучат песни из фильмов и ландшафтная опера

Гостей также ждут арт-проекты, цирковые и интерактивные шоу, театр марионеток, спектакль уличного театра, творческие мастерские, мимы

ЛИПЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Песни из кинофильмов и ландшафтная опера прозвучат на музыкальном фестивале в Ельце. Он приурочен к 110-летию со дня рождения уроженца Липецкой области, композитора Тихона Хренникова и пройдет с 9 по 12 июня, сообщил в среду губернатор региона Игорь Артамонов.

"Это будет самое масштабное музыкальное событие региона этим летом, впервые возглавит ученик Тихона Николаевича - композитор Александр Чайковский", - сказал Артамонов.

Он анонсировал концерты симфонического оркестра областной филармонии, камерных хоров московской консерватории и тульского государственного хора, джазовый вечер и выступление театра Александра Градского "Градский холл" в сопровождении Липецкого государственного духового оркестра. "Завершится фестиваль показом ландшафтной оперы Александра Чайковского "Легенда о граде Ельце" - это грандиозное событие, которое никого не оставит равнодушным", - отметил губернатор.

По его словам, главные события фестиваля развернутся на площади Ленина города Ельца, а на улице Мира (Торговая), в парках и скверах в эти дни будут работать интерактивно-развлекательные площадки. Там гостей ждут арт-проекты, цирковые и интерактивные шоу, театр марионеток, спектакль уличного театра, творческие мастерские, мимы. "Каждый день наполнен яркими выступлениями и мероприятиями. Фестиваль станет настоящим подарком для липчан и гостей региона", - заключил Артамонов.