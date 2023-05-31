Крупнейший на Байкале перевозчик запустит межрегиональный экскурсионный маршрут

Маршрут свяжет Иркутскую область и Республику Бурятию

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Крупнейшее на Байкале судоходное предприятие - Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) летом 2023 года откроет экскурсионный маршрут, который свяжет Иркутскую область и Республику Бурятию. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции начальник агентства пассажирских перевозок ВСРП Софья Мачитова.

"Водные пассажирские перевозки по Байкалу последние три года [дают] большой рост числа пассажиров. В связи с этим мы расширяем наши направления, делаем больше рейсов как экскурсионных, так и простых рейсовых маршрутов. <…> В этом году мы решили добавить новое экскурсионное направление - экскурсия в поселок Танхой. Это направление связывает Иркутскую область и Бурятию, там можно будет посмотреть визит-центр, прогуляться по экотропе, познакомиться с Байкалом с бурятской стороны", - сказала Мачитова.

Ранее ВСРП выполняло пассажирские перевозки по экскурсионным маршрутам на Байкале только в границах Иркутской области: в музей под открытом небом "Тальцы", на остров Ольхон, в поселок Большие Коты, в бухту Песчаную, вдоль исторической Кругобайкальской железной дороги. Маршрут из Иркутска в Танхой пока будет единственным межрегиональным маршрутом в программе экскурсионных перевозок ВСРП. В 2023 году планируется выполнить три рейса по этому направлению. "Обусловлено это погодными условиями: на середине пути будут встречаться противоположные ветра, выполнить такой рейс будет сложно. Поэтому мы выделили три даты, когда погода на Байкале уже стабильна. Рейс будет 12 июля, 26 июля и 2 августа. Выполнять его будет теплоход "Баргузин-3", рейс будет из Иркутска, по пути мы заходим в Листвянку", - сообщила представитель ВСРП.

Чтобы развивать маршрутную сеть, пароходство в настоящее время реализует проекты по созданию двух пассажирских катамаранов на подводных крыльях и круизного судна. Как сообщила журналистам коммерческий директор ВСРП Анна Чинник, сборка всех трех судов сейчас идет в Иркутске. Катамараны будут рассчитаны на 148 человек каждый, ввести их в эксплуатацию планируется в 2023 году. Круизное судно будет вмещать 144 пассажира в каютном размещении, 200 человек - в прогулочном. Его планируется начать эксплуатировать в 2026 году.

Восточно-Сибирское речное пароходство выполняет пассажирские и грузовые перевозки по озеру Байкал, реке Ангаре, Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам. Также специализируется на строительстве судов и причальных сооружений.