В Новосибирской области заявили о нехватке кадров в строительной отрасли

Больше всего в отрасли не хватает специалистов рабочих профессий

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Дефицит кадров в сфере строительства в Новосибирской области, лидирующей на строительном рынке Сибири, составляет около 4-5 тыс. человек (13% от всего количества занятых). Больше всего в отрасли не хватает специалистов рабочих профессий, сообщил журналистам министр строительства региона Алексей Колмаков.

"В стройке занято более 38 тыс. человек, не хватает порядка 4-5 тысяч квалифицированных специалистов", - сказал он.

Министр пояснил, что это не только инженерный состав, нехватка которого составляет около 30%, но и сварщики, каменщики, штукатуры-маляры. По его словам, нехватка кадров связана с большим объемом строительства в регионе. Он отметил, что на территории Новосибирской области с начала года введено в эксплуатацию 1,329 млн кв. м жилья, что на 36% больше прошлогодних показателей. "В сфере жилищного строительства в регионе создан хороший задел, поэтому показатели ввода в эксплуатацию достаточно высокие - никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. В ближайшие три года на реализацию мероприятий по строительству соцобъектов в областном бюджете предусмотрено более 59,9 млрд рублей, из которых в 2023 году предстоит освоить более 29 млрд рублей", - подчеркнул Колмаков.

Строители Новосибирской области в 2022 году увеличили объемы ввода жилья на 7% - до 2,14 млн кв. м. Регион занимает 10-е место по объемам ввода жилья среди субъектов России.