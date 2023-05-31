В Петербурге на Биржевом мосту завершили строительно-монтажные работы

По словам начальника бригады СПб ГБУ "Мостотрест" Дмитрия Майорова, конструкция осталась прежней, но с новым приводом мост разводится быстрее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы завершили на Биржевом мосту в центре Санкт-Петербурга, который начали капитально ремонтировать в октябре 2021 года. Об этом сообщил в среду начальник бригады Биржевого моста СПб ГБУ "Мостотрест" Дмитрий Майоров.

"Сейчас завершены строительно-монтажные работы, общий облик моста целиком готов, то есть перильные ограждения, асфальт, тротуары, вся конструктивная часть - то, что сверху, все готово. А внутри еще отделочные работы, системы кондиционирования, вентиляции - то есть то, что не влияет непосредственно на развод моста, еще не готово", - сказал Майоров.

При этом пусконаладочные работы будут продолжаться, предположительно, на протяжении всего лета. Специалисты будут отслеживать оборудование и заниматься корректировкой и настройкой новых механизмов.

Конструкция Биржевого моста осталась прежней, но с новым приводом он разводится быстрее и надежнее, отметил Майоров. Сейчас мост разводится примерно за четыре минуты, тогда как до ремонта это занимало порядка восьми минут. Новый механизм рассчитан на срок эксплуатации около 50 лет.

Начальник строительства Биржевого моста, представитель АО ПО "Возрождение", Михаил Клобертанс отметил, что самым сложным этапом стали работы именно с разводным механизмом, при проведении которых заменили противовесы и систему с электрической на гидравлическую. В пик реставрации моста работало порядка 150 человек.

О Биржевом мосте

Биржевой мост через Малую Неву соединяет Васильевский остров с Петроградской стороной. Это пятипролетный металлический мост с разводным пролетом посередине. Разводной механизм Биржевого моста не имеет аналогов в мире: в начале разводки мост открывается на 15 см, и крылья откатываются друг от друга.

Капитальный ремонт моста начался в октябре 2021 года и стал одним из крупнейших реализованных проектов в историческом центре города за последние годы. В состоянии Биржевого моста, построенного в 1960 году, зафиксировали многочисленные дефекты и повреждения, которые мешали его безопасной эксплуатации. В состоянии значительного износа находились большая часть конструктивных элементов: часть металлоконструкций стационарных и разводного пролетных строений, проезжая часть и тротуары, деформационные швы на всех опорах, гидроизоляция и другое.