В Кириллове начали строить первый за 10 лет детский сад

Новый детский сад на 145 мест планируют открыть в 2024 году

ТАСС, 31 мая. Новый детский сад начали строить в Кириллове Вологодской области впервые за последние 10 лет - город находится в границах национального парка "Русский Север", где до недавнего принятия изменений в федеральное законодательство запретили любое строительство, сообщил в среду губернатор области Олег Кувшинников.

"Дали старт строительству первого социального объекта на территории национального парка "Русский Север" после изменений в законодательстве. Детский сад на 145 мест появится в Кириллове, на улице Ленина, уже через год. Строительство стало возможным благодаря активной и планомерной работе зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания России, нашего сенатора Юрия Воробьева. Сад ждут уже более 10 лет, особенно ясли", - сообщил Кувшинников в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в двухэтажном здании откроют восемь групп с комфортными условиями для воспитанников.

По информации пресс-службы губернатора, развитие Кирилловского района, на территории которого находится нацпарк, долгое время сдерживал федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях". Ограничения не позволяли заниматься на землях нацпарка хозяйственной деятельностью, строить дороги, социальные объекты. Ситуацию удалось изменить после внесения поправок в закон.

В новое здание переедет действующий детский сад №40 "Зернышко", которому уже 40 лет. Впервые в Кириллове откроют ясельные группы. На строительство выделили из областного бюджета 377 млн рублей. Объект возводят в шаговой доступности от многоквартирных домов, которые строят по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Строительство жилья также стало возможным только после изменений в закон об особо охраняемых территориях.

"Этот детский сад снимет все вопросы в Кириллове с обеспеченностью местами в детских дошкольных учреждениях. В Вологодской области за последние 10 лет построено 38 детских садов. Кирилловский детский сад станет по счету 39-м, также строятся учреждения в Суде и Череповце. В целом в дошкольных учреждениях создано дополнительно 8 тыс. мест. Такого объема строительных работ в Вологодской области не было даже в советское время. Задача, которую ставил президент о ликвидации очереди в детские сады детей до семи лет, в регионе выполнена на 100%", - привела пресс-служба слова губернатора.