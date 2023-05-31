В Приморье издали сборник кулинарных рецептов со шрифтом Брайля

Тираж составил 100 экземпляров

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/.Сборник рецептов региональной дальневосточной кухни, дублированный шрифтом Брайля, выпустили в Приморском крае. Об этом журналистам сообщили в среду организаторы проекта - команда "Школы дальневосточной кухни".

"Впервые в России выпущен сборник рецептов региональной кухни для слепых и слабовидящих людей, дублированный шрифтом Брайля. Рецептуры разработаны и тифлоадаптированы в рамках социального проекта "Кухня на кончиках пальцев", который завершился 31 мая", - говорится в сообщении.

Социальный проект реализовывался с декабря 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов. За это время 30 человек с частичной или полной потерей зрения на мастер-классах научились готовить блюда дальневосточной кухни по рецептам, которые специально разработал шеф-повар ресторана "Миллионка" Александр Казакевич. На занятиях слепые и слабовидящие люди учились самостоятельному и безопасному приготовлению домашних блюд, осваивали базовые навыки кулинарии и справлялись со сложными задачами, например, с варкой яйца пашот, чисткой кальмара, использованием погруженного блендера.

Напечатали 100 экземпляров брошюр с рецептами, дублированными шрифтом Брайля, 30 из которых получили участники мастер-классов, а остальные передали в библиотеку для слепых. На портале двкухня.рф создали отдельную категорию "Рецепты для незрячих людей", дополненные аудиодорожками с тифлокомментированием. Ссылки на эти рецепты разослали в отделения Всероссийского общества слепых.

"Брошюры с рецептами изготовлены согласно ГОСТу, таким образом, что крупный шрифт могут читать слабовидящие люди, а шрифт Брайля - полностью незрячие. Кроме того, это пособие поможет читателям библиотек для слепых осваивать шрифт Брайля. А для тех, кто пользуется исключительно электронными носителями, мы сделали интернет-версии рецептов", - уточнила основатель "Школы дальневосточной кухни" Татьяна Заречнева.

Проект "Школа дальневосточной кухни" реализуется с 2019 года. Команда Pacific Russia Food и шеф-повара ведущих ресторанов Владивостока проводят выездные профориентационные мастер-классы в детских домах, а также для пожилых людей. С 2021 года команда проводит кулинарные мастер-классы для взрослых и детей на гастрономических фестивалях во Владивостоке, которые пользуются большой популярностью и формируют сообщество любителей дальневосточной кухни.