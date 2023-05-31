В Башкирии к 2028 году планируют определить породы пчел для сохранения местного вида

Предлагается развивать отдельные породы пчел в районах с созданием там племенных репродукторов и минимизировать скрещивание насекомых

УФА, 31 мая. /ТАСС/. Экспедиционная работа по пчелам для определения их породы для сохранения местного вида проводится в Башкирии, она должна быть завершена к 2028 году. Предлагается развивать отдельные породы пчел в районах с созданием там племенных репродукторов и минимизировать скрещивание насекомых, сообщил ТАСС директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Ревнер Байтуллин.

"Сохранить пчелу без идентификации породного состава невозможно, если начинается метизация, гибридизация, эти пчелы не выживают, тем более в наших условиях. У нас есть районированная пчела, которая жила здесь испокон веков, ее называют темно-лесная, или среднерусская, башкирская, бурзянская. Если она будет скрещиваться с другими пчелами, то не сможет выживать. Поэтому нам придется забыть о бортничестве, когда пчелы выживают в естественной среде", - считает Байтуллин.

Для сохранения местной пчелы проводится экспедиционная работа, она рассчитана на 6 лет и должна быть завершена в конце 2027 года. Она заключается в определении пород пчел, обитающих на территории республики. "Мы проводим исследования по районам, по принадлежности пчел к породе. Это анкетирование пчеловодов, потому что они в основном знают своих пчел. Таким образом выявляем местных пчел и далее проверяем полностью по морфометрии - это измерение длины, ширины крыльев, хоботка, также смотрим генетику по маркерам. В итоге, после охвата всего района, предлагаем разводить на этой территории пчелу определенного вида", - добавил директор.

При этом очевидно, что рои пчел будут перемещаться между этими территориями, но скрещивание в результате такой миграции несет не столь значимый вред. К тому же в каждом районе предполагается создание племенных репродукторов для сохранения чистоты породы, отметил Байтуллин. Особенностью местных пчел он назвал их приспособленность к климату, высокие показатели выживаемости после зимовки.