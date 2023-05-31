В Коми в поселке начали строительство новой школы вместо сгоревшей

Поскольку поселок находится в границах заказника "Илычский", потребовалось разрешение на строительство федеральных органов власти

СЫКТЫВКАР, 31 мая. /ТАСС/. Новую школу начали возводить в отдаленном поселке Приуральский Троицко-Печорского района Республики Коми, где в 2009 году сгорело основное здание школы. Поскольку поселок находится в границах заказника "Илычский", потребовалось разрешение на строительство федеральных органов власти, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"Это будет школа на 60 мест и детский сад на 20 мест. Строить будем в рамках адресной инвестиционной программы Республики Коми. Средства на разработку проектной документации объекта в республиканском бюджете предусмотрены. Объект долгожданный. Даже такие небольшие населенные пункты требуют помощи в организации и дошкольного, и школьного образования", - сказал глава региона в видеообращении, оно размещено на странице республики во "ВКонтакте".

Как отметил глава Коми, он посетил поселок в августе 2021 года, тогда местные дети учились в деревянной двухэтажной пристройке к зданию школы, сгоревшей в 2009 году. Пристройка обветшала. В республиканском бюджете предусмотрели средства на строительство новой школы, но вынуждены были остановиться, потому что поселок расположен в границах государственного природного заказника "Илычский", строительство объектов на заповедной территории на тот момент было запрещено. На внесение изменений в режим заказника и получение разрешения на стройку потребовалось больше года. На данный момент подготовлен проект технического задания, выбран земельный участок.

Помимо этого, в отдаленном поселке Озерный Печорского района будет построен новый детский сад на смену аварийному зданию. Объект возводят на средства социального партнера, компании "Лукойл-Коми", строительство планируется завершить до конца этого года.