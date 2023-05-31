В Кирове одобрили идею установки памятника Александру Невскому перед филармонией

Расходы на изготовление памятника, его установку и содержание возьмет на себя региональное отделение Российского военно-исторического общества

КИРОВ, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Кировской городской думы в среду на очередном заседании одобрили инициативу установки памятника Александру Невскому рядом с местом, где раньше находился взорванный в 1937 году Александро-Невский собор.

"22 - "за", "против" - 5, воздержались - 3. Принимается", - сказала глава города Елена Ковалева, подводя итоги голосования по вопросу об установке памятника на площади перед зданием Вятской филармонии имени П. И. Чайковского.

С идеей установить памятник выступило региональное отделение Российского военно-исторического общества. В апреле более 10 тыс. жителей города приняли участие в голосовании по выбору скульптуры памятника. По итогам опроса больше всего голосов набрал вариант монумента из бронзы высотой 4,5 м с постаментом 3,8 м. Решение об окончательном виде монумента примет экспертная группа. Расходы на изготовление памятника, его установку и содержание также возьмут на себя инициаторы.

Как рассказал глава регионального отделения РВИО Юрий Балыбердин, средства на создание памятника пока не нашли, открыли расчетный счет и объявили сбор средств.

Александро-Невский собор построили по проекту находившегося в ссылке в Вятке архитектора Александра Витберга в 1864 году, взорвали большевики в 1937 году. Частично на его территории расположена Филармония и парк имени Юрия Гагарина.