В Ростовской области в 2026 году планируют восстановить более 300 га леса

Лесной пожар в Усть-Донецком районе произошел в августе 2022 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Работы по восстановлению леса в Усть-Донецком районе Ростовской области, поврежденного пожаром в августе 2022 года на площади более 300 га, начнутся в 2026 году. Об этом в среду журналистам сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

"В 2022 году Нижнекундрюченский участок пострадал [от пожаров] на площади 693 га, в том числе на покрытой лесом площади 272 га. На том участке [леса], который пострадал, требуется провести определенные работы: лесопатологические обследования, расчистку, санитарную рубку тех деревьев, которые сгорели, и на их месте через три года будем высаживать [новые] деревья. [По срокам ориентируемся на] 2026-2027 годы", - сказал Гончаров.

Пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области бушевал с 15 по 17 августа 2022 года. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила 331 га. Верховой лесной пожар перешел на станицу Верхнекундрюченскую, хутора Кривая Лука и Черни. Жителей станицы эвакуировали. Пострадали 32 постройки, в том числе 15 домовладений, в которых проживали более 20 человек.

По этому факту возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Кроме того, по словам Гончарова, на реализацию проекта "Сохранение лесов" в Ростовской области в 2023 году будет направлено 116,5 млн рублей, что на 9% больше, чем в 2022 году. План по высадке лесов на 2023 год выполнен - высажено 1 900 га новых деревьев, что на 200 га больше, чем в прошлом году. Всего за пять лет площадь лесовосстановления в Ростовской области составила 8 тыс. га. Кроме того, завершено создание лесного питомника в Усть-Донецком районе на территории Усть-Донецкого ГАУ "Лес" на площади 13,7 га, что позволит полностью обеспечить посадочным материалом и Усть-Донецкое и близлежащие лесничества, сообщил замгубернатора.