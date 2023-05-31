На Урале зафиксировали, что дефицит осадков в мае негативно повлиял на посевах

По данным начальника отдела агрометеорологии Уральского гидрометцентра Людмилы Саваринюк, местами были повреждены многолетние травы люцерна и клевер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Дефицит осадков в нескольких районах Свердловской области в мае составил 90-100%, что оказало негативное влияние на посевы сельскохозяйственных культур в регионе. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила начальник отдела агрометеорологии Уральского гидрометцентра Людмила Саваринюк.

"Май выдался аномально сухим, в третьей декаде еще и жарким. Дефицит осадков побил все рекорды и составил 90-100%, на севере области - 60-80%. В целом за весенний период дефицит осадков составил 60% на севере области и 70-90% на остальной территории. Сухая, временами жаркая погода, была неблагоприятной для формирования всходов яровых хлебов, особенно поздних посевов", - сказала она.

По ее словам, сложившиеся в мае метеоусловия неоднозначно сказались на росте и развитии сельскохозяйственных культур. "В жаркие периоды развитие растений происходило ускоренно, а в середине месяца также наблюдался прохладный период с заморозками. Заморозки уже были опасны для теплолюбивых культур, овощей в неотапливаемых теплицах. Местами были повреждены многолетние травы люцерна и клевер", - отметила она.

Начальник отдела агрометеорологии Уральского гидрометцентра добавила, что обстановка на полях существенно улучшится после 6-7 июня. По предварительным данным, первый месяц лета также ожидается теплее обычного, однако осадки будут в пределах нормы.