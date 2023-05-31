В Дагестане приостановили строительство мусорного полигона возле бархана Сарыкум

По данным Минприроды региона, проект объекта проходит государственную экологическую экспертизу

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Строительство мусорного полигона в Кумторкалинском районе Дагестана приостановили после требований Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры из-за отсутствия необходимой экологической документации. Об этом сообщила ТАСС старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора по взаимодействию со СМИ Мария Едрышева.

"Генеральным заказчиком ООО "Республиканский экологический оператор" заключен договор на строительство мусорного полигона с предприятием подрядчиком, которое приступило к работам до получения всей необходимой экологической документации. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работы приостановлены", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в Минприроды региона, проект строительства полигона проходит государственную экологическую экспертизу.

"На экспертизу дается 60 дней, но по заявлению заказчика срок экспертизы может быть продлен. И только после положительного решения по государственной экологической экспертизе приступят к строительству",- говорится в сообщении.

Ранее жители района разместили в интернете видео, где требовали остановить строительство полигона, потому что недалеко от выбранной территории находится самый большой в Европе песчаный бархан Сарыкум, где обитают редкие виды животных.