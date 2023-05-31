В Петербурге намерены расширить систему внутригородского движения электричек

Один маршрут планируют запустить в городе в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога в 2023 году продолжит расширение системы тактового движения электричек в Петербурге, которая позволяет использовать их в качестве регулярного транспорта для перемещений внутри города с интервалом движения 10-20 минут, сообщил в среду ТАСС начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

"В этом году мы точно запустим еще один тактовый маршрут. С направлением мы определимся несколько позже, потому что наложение пассажирского трафика, плюс мы сильно прирастаем по грузовым перевозкам. Так что, чтобы удовлетворить потребности и грузоотправителей, и пассажиров, нам нужно найти определенный баланс", - рассказал он.

Кроме того, ОЖД совместно с городом прорабатывает проекты по запуску железнодорожных диаметров D1 и D2, которые должны связать Ораниенбаум напрямую с Сестрорецком, а Гатчину - с приозерским направлением. Это позволит пассажирам ездить внутри города и области без пересадок, а также разгрузит часть пассажиропотока и предоставит возможность для запуска новых электричек в тактовом режиме. Программа требует реконструкции и модернизации нескольких станций внутри Петербурга и рассчитана на период до 2030 года.

Первый тактовый маршрут с интервалом движения каждые 10 минут открыли на линии между Петербургом и Павловском в декабре 2022 года. Такой режим позволяет сделать пригородные поезда органичной частью системы городского транспорта, объединенной с автобусами, трамваями, троллейбусами и метрополитеном. Аналогичный маршрут запустили между Петербургом и Ораниенбаумом.

Подобные системы, которые задействуют электрички в качестве удобного и быстрого внутригородского транспорта, действуют в Берлине и других городах Европы. Голомолзин отметил, что в том числе для ускорения пересадок с метро на поезда в июне на Финляндском вокзале откроют прямой выход из вестибюля станции к кассам и поездам.