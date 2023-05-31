В Калининграде установят памятник Михаилу Муравьеву-Виленскому

С инициативой установить монумент напротив литовского консульства выступил сенатор Александр Шендерюк-Жидков

КАЛИНИНГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Совет по культуре Калининградской области поддержал инициативу установки в Калининграде памятника участнику Отечественной войны 1812 года, министру государственных имуществ Российской Империи и участнику подавления польского восстания 1863-1864 годов Михаилу Муравьеву-Виленскому. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе областного правительства.

"Совет поддержал инициативу. Памятник будет установлен в Калининграде", - сообщили в пресс-службе.

С инициативой установки памятника в Калининграде напротив литовского консульства выступил сенатор Российской Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. Он представил проект памятника. Предлагаемый эскиз является копией несохранившегося памятника, установленного в Вильне (ныне Вильнюс) в 1898 году, работы скульптора М. А. Чижова, изображающей Муравьева в полный рост. Разместить памятник предлагается в Калининграде в сквере на пересечении улицы генерал-лейтенанта Озерова и улицы Азовской, слева от Инженерно-технического института БФУ имени Иммануила Канта, в непосредственной близости от парка "Юность" и набережной Верхнего пруда.

"Михаил Николаевич [Муравьев] был ненавидим врагами России, но именно благодаря ему Западный край нашей страны не был отторгнут и ополячен, а миллионы русских людей вернулись в лоно православной церкви. Считаю, что Калининград как передовой форпост русского запада должен первым восстановить память одного из славных сынов нашего Отечества", - отметил Александр Шендерюк-Жидков.

Граф Михаил Николаевич Муравьев (1796-1866 годах) - русский государственный, общественный и военный деятель эпох Николая I и Александра II. Участник Отечественной войны 1812 года и Войны шестой коалиции. В разные годы гродненский гражданский губернатор, курский гражданский и военный губернатор, гродненский, минский и виленский генерал-губернатор. Прославился решительным подавлением польских восстаний в Северо-Западном крае. Положил конец польско-католическому доминированию в общественной, социально-экономической и культурно-образовательной сфере над белорусским православным крестьянским населением края. Кавалер ряда орденов и высшей награды Российской империи - ордена Андрея Первозванного.