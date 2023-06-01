1 июня, 01:20

На Камчатке на создание школы креативных индустрий направят более 70 млн рублей

Ее планируют открыть в сентябре 2024 года

ТАСС, 1 июня. Более 70 млн рублей получит Камчатский край на создание школы креативных индустрий. Об этом сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.

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"Вчера мы получили радостную новость от Минкультуры России: Камчатский край победил в конкурсном отборе и получит 72,5 млн рублей на покупку, доставку и монтаж оборудования", - сказал Солодов.

Открытие камчатской школы запланировано в сентябре 2024 года на базе Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга. Запуск школы начнут с создания арт-кластера "Икра", который глава региона презентовал на форуме "Российская креативная неделя - Дальний Восток".

Школа креативных индустрий - это специальная образовательная программа для подростков от 10 до 18 лет. Сейчас в более чем 30 регионах действуют такие школы, где среди направлений: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR.

Министерство культуры РФ согласовало и субсидировало открытие уже 35 школ креативных индустрий в разных городах России. Школы креативных индустрий создаются по заявкам от региональных властей. После конкурсного отбора министерство культуры определяет регионы, которые получают федеральные субсидии на создание таких школ. 

Теги:
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
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