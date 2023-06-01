В Кемеровской области концепцию "Сириус.Кузбасс" планируют презентовать в июне

Ее реализация начнется с 1 сентября 2023 года

КЕМЕРОВО, 1 июня. /ТАСС/. Концепция "Сириус.Кузбасс", разрабатываемая в Кемеровской области, будет включать в себя работу со всеми детьми региона. Презентация концепции состоится в июне, сообщил ТАСС губернатор Сергей Цивилев.

"В июне к нам приезжает команда "Сириуса", приезжает руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. И мы будем презентовать всем концепцию "Сириус.Кузбасс". В нашей концепции указывается, что каждый ребенок - талантливый. Поэтому мы должны помочь каждому ребенку раскрыть его таланты", - сказал Цивилев.

Он добавил, что в настоящее время концепция дорабатывается, в ее написании принимают участие педагоги и наставники. В основе обучения будут лежать методики образовательного центра "Сириус".

В частности, планируется проводить занятия в школах всех муниципалитетов, чтобы определить, в каком направлении будет специализироваться ребенок. После этого он будет обучаться в специализированном центре. Ожидается, что реализация концепции начнется с 1 сентября 2023 года.

В пресс-службе министерства образования уточнили ТАСС, что первая смена в новом здании Сириуса в Кузбассе пройдет в конце июня под руководством специалистов министерства образования и Кемеровского государственного университета. "Смена по обучению журналистов флагманских детских пресс-центров будет длиться 10 дней, будут участвовать 32 ребенка. Затем на каждую последующую смену будут приглашать по три человека на стажировку из флагманских детских пресс-центров, которые хорошо снимают, пишут, чтобы оттачивали свои навыки и практиковались над созданием контента", - рассказали в министерстве.

Региональный центр "Сириус.Кузбасс" был создан в 2019 году на базе нескольких учреждений образования в Кемеровской области для поддержки и сопровождения талантливой молодежи. По поручению президента России Владимира Путина образовательные центры по модели "Сириуса" должны быть открыты во всех субъектах страны для раннего выявления, развития и дальнейшей поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, а также добившихся успеха в техническом творчестве, проектной деятельности.