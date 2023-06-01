В Туве продлили особый противопожарный режим до 21 июня

За последние сутки в регионе потушили одно возгорание сухой травы

ТАСС, 1 июня. Особый противопожарный режим продлен в Туве до 21 июня. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"На территории Республики Тыва особый противопожарный режим продлен до 21 июня 2023 года. В целом обстановка в республике стабильная. За последние сутки был потушено одно возгорание сухой травы", - пояснили в пресс-службе.

По данным Гидрометцентра, в Кызыле до конца недели днем ожидается до плюс 30 градусов, ночью столбики термометров покажут плюс 10 градусов. Есть риск возникновения природных пожаров.

Особый противопожарный режим действовал в Туве с 20 апреля по 31 мая. При нем ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, запрещено использование открытого огня (костры, мангалы и др.) в хвойных молодняках, на гарях и участках поврежденного леса. Также запрещено сжигать сухую траву, отходы и мусор в лесах.