В ЕАО создали гастрономический бренд региона

Им стал шницель по-биробиджански

ТАСС, 1 июня. Гастрономическая достопримечательность Еврейской автономной области (ЕАО) - шницель по-биробиджански - получил официальный статус гастрономического бренда региона. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Шницель по-биробиджански" теперь официальный гастрономический бренд ЕАО. Местное географическое указание зарегистрировано впервые в истории ЕАО. Географическое указание - это обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами или репутацией, обусловленными местом их происхождения", - говорится в сообщении.

Шницель по-биробиджански давно стал визитной карточкой города. Блюдо разработал шеф-повар Яков Блехман. Он ходил по квартирам переселенцев и собирал рецепты еврейских блюд. В результате Блехман составил их список и определил коронное блюдо.

С сентября 2019 года в областной столице ежегодно проводится гастрономический фестиваль "Шницель по-биробиджански", на котором жители и туристы могут попробовать блюдо от разных поваров по единой цене.

Инициатором заявки на регистрацию этого географического указания выступила Ассоциация рестораторов, отельеров и туроператоров ЕАО. Теперь вносить в меню "Шницель по-биробиджански" могут только входящие в эту ассоциацию заведения.