На Дальнем Востоке отметили День защиты детей

В округе прошли концерты, игры и соревнования

ТАСС, 1 июня. День защиты детей в регионах Дальнего Востока отметили концертами, соревнованиями и квестами для гармонизации личности. В Приморье состоялась "Зарядка чемпионов", которую для детей участников специальной военной операции провела чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике в Токио, уроженка Владивостока Лилия Ахаимова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Зарядка чемпионов" для детей участников специальной военной операции прошла во Владивостоке в первый день лета 1 июня. Занятия провела чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил участников спортивной акции с Днем защиты детей и вручил спортсменам краевые награды", - говорится в сообщении.

В регионе проходят концерты, игры и соревнования с участием детей и подростков. В Приморской государственной картинной галерее праздничную экскурсию "Русское искусство. От иконы до авангарда" проведет робот-экскурсовод Платон. В государственном театре оперы и балета Якутска состоялся премьерный показ балета-сказки в двух действиях "В Тридевятом царстве" в хореографии балетмейстера-постановщика, заслуженной артистки России и Якутии Екатерины Тайшиной. В Благовещенске развернулся "Город детей", там работает больше десятка локаций от Центра эстетического воспитания имени В. В. Белоглазова, спортивных федераций и школ.

Южно-Сахалинск стал одним из восьми городов России, где состоялся "Фестиваль первых", объединяющий детей и родителей, активных общественников и педагогов. Ключевым событием фестиваля станет "Праздник первых" в городском парке, где откроют более 20 площадок для 10 тыс. участников. Кульминацией праздника станет создание арт-объекта на горе Лысой и большой концерт.

В Биробиджане проводится квест "Развиваем свои чувства и эмоции, ярко, весело играя", направленный на восстановление психоэмоционального состояния и гармонизацию личности с применением методов арт-терапии. В Дальневосточном художественном музее запланирована экскурсия "Детские образы в изобразительном искусстве" и конкурс детского рисунка, сообщает региональное правительство. Развлечения ждут и детей с особенностями зрения. 3 июня специализированная библиотека для слепых проведет музыкальную программу "Чтобы лето улыбалось!" в Хабаровском краевом парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского.