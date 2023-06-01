Туристический поезд из Петербурга запустят в бывшее имение внучки Николая I под Воронежем

Это будет отдельный туристический маршрут Питер - Рамонь

ВОРОНЕЖ, 1 июня. /ТАСС/. Туристический экскурсионный поезд между Санкт-Петербургом и бывшим имением внучки Николая I - Дворцовым комплексом Ольденбургских в поселке Рамонь под Воронежем презентуют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 14-17 июня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в четверг руководитель пресс-службы правительства Воронежской области Артем Сокольников.

"Классный поезд вместе с РЖД запускаем на ПМЭФ-2023. Это будет отдельный туристический маршрут Питер - Рамонь. Его мы презентуем на нашей площадке во время форума. Питерцы посмотрят на воронежскую землю, воронежцы - на культурную столицу", - написал он.

Первый экскурсионный ретропоезд с названием "Графский поезд" на паровой тяге был запущен в августе 2021 года по маршруту от железнодорожного вокзала Воронеж-1 к станции Графская и далее на станцию Рамонь. Открытие маршрута приурочили к 155-летию Юго-Восточной железной дороги, он рассчитан на 10 часов. Ретропоезд состоит из электровоза, оформленного в стилистике XIX века вагона, в котором туристы приезжают на станцию Графская. Там локомотив заменяют на паровоз, с помощью которого доезжают до станции Рамонь и посещают Дворцовый комплекс Ольденбургских, считающийся туристическим центром Воронежской области.

О комплексе Ольденбургских

Дворцовый комплекс Ольденбургских в поселке Рамонь под Воронежем до революции принадлежал принцессе Евгении, внучке императора Николая I и племяннице Александра II. Комплекс включает единственный в Черноземье трехэтажный дворец в неоготическом стиле, а также дом с ризалитами, здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. В 2013 году на территории комплекса создан музей - историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских". Ежегодно комплекс принимает около 50 тыс. туристов, в настоящее время на реставрации находятся первый, второй и третий этажи дворца.