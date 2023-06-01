Псковский Центр военно-спортивной подготовки будет обучать 4 тыс. человек в год

Основные программы центра рассчитаны на детей в возрасте от 12 до 18 лет

ПСКОВ, 1 июня. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, который начал в мае свою работу в Пскове, за год будет обучать порядка 4 тыс. человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая на сессии Псковского областного собрания с отчетом о работе правительства региона за год. Основные программы центра рассчитаны на детей в возрасте от 12 до 18 лет.

"Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Мы долго добивались, чтобы из всех регионов СЗФО первый такой Центр появился именно у нас, в Пскове. Аргументировали воинской славой, подвигами 76-й дивизии, 2-й бригады и других воинских соединений. Сегодня Центр работает. У него есть хорошие программы как для молодых ребят, так и для всех, кто хочет увереннее себя чувствовать в любых экстремальных ситуациях или готов пойти защищать Родину. Это масштабный проект, который будет обучать до 4 тыс. человек в год", - сказал Ведерников.

По прогнозам, центр станет "сердцем большой культурно-патриотической повестки с насыщенным событийным календарем".

"Мы видим, что сегодня Псковской области, да и во всей стране требуется нечто большее, чтобы уверенно противостоять всем вызовам - настоящим и будущим. <...> Мы рассчитываем, что это сплотит выпускников, будет мотивировать их заниматься спортом, совершенствоваться, изучать историю. И впоследствии они сформируют дружину воинов, исследователей, уверенных в себе людей разных возрастов, которые будут вместе хранить ценности нашей страны, любить, знать и защищать историю родной земли", - пояснил глава региона.

Ранее власти региона поясняли, что на базе центра ребята будут изучать историю, основы медицины, а также будут проходить спортивную, военную и стрелковую подготовку. По оценке областных властей, среди приоритетных задач центра - защита подрастающего поколения от искажения достижений нашего государства и от "извращения наших традиций".