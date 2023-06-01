Северный обход Омска сдвинули по просьбе жителей для сохранения лесов

Дорога пройдет севернее деревни Подгородка, рядом с которой расположено лесничество

ОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Минтранс Омской области утвердил вариант прохождения Северного обхода Омска, который предложили жители нескольких поселений, чтобы сохранить близлежащие хвойные леса, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Дорога пройдет севернее деревни Подгородка, рядом с которой расположено лесничество, и из-за этого станет длиннее почти на семь процентов.

В апреле жители поселка Пушкино и Подгородки на встрече с членами правительства региона и представителями проектировщика заявили, что трасса пройдет через Подгородский лесхоз, в котором будет вырублено около 35 га леса. Для сохранения лесного массива было предложено перенести трассу севернее Подгородки, излюбленного места отдыха горожан.

"Учитывая проблемные вопросы социального и экологического характера, по поручению Минтранса Омской области <…> проработаны дополнительные варианты прохождения трассы. Минтрансом согласован альтернативный вариант трассы, а также скорректировано задание на проектирование объекта. <…> Стоит отметить, что данный вариант трассы был предложен к рассмотрению жителями деревни Подгородка и села Пушкино", - сообщили в пресс-службе.

По новой схеме трасса пройдет севернее деревни Подгородка, не затрагивая земли Минобороны РФ, жилые дома, магистральные газопроводы и нефтепроводы, а также орошаемые земельные участки. Из-за этого дорога, длина которой должна была составить 62,6 км, увеличится до 67 км. Также запланировано возведение пяти транспортных развязок, двух мостов и 21 путепровода. Власти рассчитывают привлечь 27,09 млрд рублей из федерального бюджета и почти 20 млрд рублей в рамках концессионного соглашения с Газпромбанком, а также региональные средства. Ранее проект оценивался в 63,2 млрд рублей. Насколько изменилась его стоимость после проработки нового варианта, пока не сообщается.

Благодаря реализации проекта будет значительно снижена транспортная нагрузка на городские магистрали - пробег транзитного транспорта в обход города Омска сократится более чем на 20 км. Нагрузка на вылетные магистрали также снизится на 10-15%. Северный обход сократит среднее время поездки по Омску на 4,5 минуты, снизит экологическую нагрузку на центр города, уменьшит на 40% время поездки между районами, которые соединит обход. Трасса будет способствовать развитию транспортного сообщения между Новосибирской и Тюменской агломерациями, активизации инвестиционной деятельности и увеличению объемов строительства в северной части города.