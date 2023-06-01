Под Псковом увеличили число категорий земель, предоставляемых многодетным бесплатно

Такие семьи теперь будут получать участки с видами разрешенного использования "для ведения личного подсобного хозяйства" и для "ведения садоводства", на них разрешено жилищное строительство

ПСКОВ, 1 июня. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собранияподдержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова, расширяющую возможности предоставления земли многодетным. В частности, такие семьи теперь будут получать участки с видами разрешенного использования "для ведения личного подсобного хозяйства" и для "ведения садоводства", на них разрешено жилищное строительство, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С принятием закона для многодетных семей расширяются варианты для выбора земельных участков. Только на территории Пскова находятся около 950 нераспределенных земельных участков, расположенных на территориях садоводческих товариществ. Многие из них обеспечены дорожной инфраструктурой", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, начиная с 2017 года на территории Псковской области многодетным семьям предоставлено порядка 3,9 тыс. участков. В качестве перспективных территорий для предоставления земли многодетным рассматриваются земельные массивы в деревнях Неелово-1 и Богданово.

"Решить проблему рассчитываем за счет изменения законодательства и выдачи участков с инфраструктурой на территории садоводческих товариществ, а также за счет межевания в Неелово-1 и Богданово. В общей сложности это даст почти 2 тыс. участков, что соответствует накопившейся потребности", - сказал Ведерников на сессии регионального парламента.