В Севастополе открылся детский театральный фестиваль, собравший более 10 театров

Мероприятие будет проходить с 1 по 7 июня

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Спектакль "Золушка" труппы Севастопольского театра юного зрителя (СевТЮЗ) открыл Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Сказочное королевство", в котором примут участие более 10 театров, передает корреспондент ТАСС. Фестиваль будет проходить с 1 по 7 июня.

"Сегодня, в день защиты детей, мы дарим городу наш большой подарок в виде фестиваля. Мы открываем его своим спектаклем - премьерой сказки для всей семьи "Золушка", - сказали ТАСС в пресс-службе СевТЮЗа.

На сцене театра зрители увидят постановку в необычной трактовке. Режиссер Василий Заржецкий перенес действие сказки в танцевальный класс. В спектакле использованы балетные элементы и сложные поддержки, а в речи героев постановки будут присутствовать фразы из советских экранизаций этой сказки.

В афише фестиваля можно увидеть народные сказки: "По щучьему велению", "Иван да Мария", "Жихарка", классические сказки - "Айболит", "Золотой ключик или приключения Буратино", "Красная шапочка и КО", высокую классическую литературу - "Маленький Принц" и "Черная Курица", а также театральные "каверы" - "Золотая антилопа" и "Каникулы Бонифация". Помимо традиционных показов спектаклей, в рамках фестиваля также пройдут лекции, мастер-классы и интерактивные познавательные мероприятия.

Фестиваль "Сказочное королевство" пройдет в Севастополе в седьмой раз. На сцене СевТЮЗа свои спектакли представят театры Великого Новгорода, Горловки (ДНР), Екатеринбурга, Калуги, Казани, Крыма, Лобни (Московская область), Макеевки (ДНР), Москвы, Омска и Рязани. В этом году впервые постановки смогут увидеть и дети, живущие в удаленных районах Севастополя, а сами конкурсные спектакли будут оценивать дети в возрасте от 7 до 12 лет, которых будет курировать экспертный совет.