В Адыгее откроют два дошкольных учреждения до конца 2023 года

Они будут располагаться в Шовгеновском районе

МАЙКОП, 1 июня. /ТАСС/. Два новых дошкольных учреждения откроют по национальному проекту власти Адыгеи до конца текущего года в Шовгеновском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова по итогам его участия во всероссийском онлайн-марафоне открытия детских садов.

Среди новых садиков, открытых в рамках марафона в 12 регионах страны, своих воспитанников принял и детский сад "Солнышко" в хуторе Тихонов Шовгеновского района. Учреждение смогут посещать дети из шести прилегающих населенных пунктов.

"К концу года в рамках нацпроекта "Демография" здесь планируют открыть еще два детских сада, что позволит полностью закрыть потребности муниципалитета в местах для дошколят всех возрастов", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что открытый в рамках марафона садик, рассчитанный на 120 мест, имеет удобные игровые комнаты, музыкально-спортивный зал, методический кабинет, кабинеты психолога и логопеда. В общей сложности на его создание было направлено свыше 200 млн рублей.

Сам Кумпилов, приветствуя участников марафона, напомнил, что до начала реализации нацпроекта проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях была одной из самых острых. "То, что сделано государством за последние годы, позволило решить колоссальную проблему нехватки мест в детских садах, за последние несколько лет мы построили 15 детсадов по всей республике и продолжаем эту работу", - заметил Кумпилов, которого цитирует пресс-служба. Он назвал взаимодействие республиканских властей с федеральным центром по данному вопросу "большой командной работой", которая, как подчеркнул глава региона, позволила "успешно реализовать эти проекты".